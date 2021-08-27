В Україні запровадять електронні свідоцтва про початкову освіту

Міністерство освіти та науки України затвердило Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту.

Відповідний указ набирає чинності 1 вересня, говориться в повідомленні МОН.

Відтепер документи про освіту будуть видаватися на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає Закон "Про загальну середню освіту".

"Для свідоцтв про початкову освіту запроваджено нову процедуру їх замовлення, виготовлення та отримання. Весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту буде здійснюватися в електронній формі" , - відзначили в МОН.

Оригінал електронного документа буде створюватися за зразком, затвердженим МОН, і зберігатися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЕДЕБО).

"Свідоцтво про початкову освіту не може бути відтворене в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку. Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту" , - додали в Міносвіти.

За бажанням батьків, їм можуть видати паперову копію свідоцтва з підписом директора та печаткою. Також буде можливість надрукувати документ з використанням шрифту Брайля.