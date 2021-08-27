Як зробити гастроскопію менш болючою: Лайфхак правильної підготовки

Гастроскопия - одна з найнеприємніших процедур, якої багато пацієнтів хочуть уникнути. Діагностика допомагає отримати повну інформацію про стан шлунка. Якщо лікар призначає обстеження, не можна ігнорувати відвідування гастроентеролога і сподіватися, що все пройде само собою, повідомляє Sport24.

Також важливо підготуватися морально: психоемоційний стан може «розгойдати» людини набагато сильніше, ніж вимагає ситуація. Ви - це ваше здоров'я, і будь-який своєчасне обстеження може запобігти розвитку великої кількості хвороб.

Рівень дискомфорту в процесі гастроскопії залежить від чутливості людини, а також правильної та своєчасної підготовки. Одна з її складових-лікувальної дієти. Навіть мінімальне порушення може привести до отримання неправильних діагностичних даних. Також дотримання рекомендацій допоможе запобігти блювотний рефлекс - природну реакцію організму на введення зонда - і не пошкодити слизову оболонку травного тракту ендоскопом.

Що можна їсти перед гастроскопією

за кілька днів до прийому забороняється смажити страви: переходите на гасіння, варіння, приготування на пару. Бажано їсти подрібнену або пюреобразную їжу;

можна їсти: легкі вегетаріанські супи, курячу грудку, нежирну рибу, знежирені йогурти, каші на воді, тушковані або овочі на пару, сухе печиво, цвітну капусту, парові омлети;

не можна їсти: жирне м'ясо і рибу, бобові, горіхи і насіннячка, гриби, солодке, борошняне, гостре, соуси, молоко, цільнозернови крупи, наваристі бульйони, консерви, копчене, сало, фастфуд, шоколад;

страви повинні бути середньої температури: занадто гарячі або холодні можуть подразнювати слизову оболонку шлунка;

важливо мінімізувати або зовсім виключити сіль;

за добу до процедури потрібно скоротити навіть кількість дозволених продуктів;

за три дні - виключити будь-який алкоголь.

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За скільки часу можна їсти

Гастроскопия робиться тільки на голодний шлунок. Якщо процедура призначена на ранок - пропустіть сніданок і повечеряйте не пізніш 18 годин тільки легкими і легко засвоєними продуктами. Якщо прийом призначений на другу половину дня - не їжте за 8-10 годин. Можете поснідати вівсянкою на воді. Чи не наїдайтеся: вживання навіть невеликої кількості їжі вранці активізує процес вироблення шлункового соку, що призводить до зміни зовнішнього вигляду слизової оболонки і ускладнює отримання достовірної інформації.

Чи можна пити

Перед гастроскопією потрібно виключити чай, кава, какао, молоко, компот, сік, фреш, компот, морс і будь-які інші напої. Можна пити тільки чисту негазовану воду кімнатної температури не пізніше, ніж за три години до процедури.

А якщо я приймаю ліки

Заздалегідь обговоріть з лікарем це питання, якщо є препарати, які потрібно обов'язково пити в чітко прописані годинник. Швидше за все, доктор підбере зручний час для процедури, щоб ви не пропускали прийом медикаментів.

Додатково

навіть перед ранкової процедурою чистите зуби. Але заздалегідь і без використання ополіскувачів;

Не приймайте ліки, особливо препарати заліза і засоби, що розріджують кров. Або заздалегідь обговоріть питання з доктором;

не користуйтеся дезодорантами і парфумами: різкі запахи можуть спровокувати блювотний рефлекс;

напередодні процедури виключіть заняття спортом;

якщо можливо, зніміть перед гастроскопією контактні лінзи;

відмовтеся від куріння мінімум за три години до гастроскопії;

Стаття носить пізнавальний характер і не замінює прийому у лікаря. При підготовці до гастроскопії обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, фахівцем, який дасть рекомендації, ґрунтуючись на вашій конкретній ситуації.