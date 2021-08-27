Як зробити гастроскопію менш болючою: Лайфхак правильної підготовки
Гастроскопия - одна з найнеприємніших процедур, якої багато пацієнтів хочуть уникнути. Діагностика допомагає отримати повну інформацію про стан шлунка. Якщо лікар призначає обстеження, не можна ігнорувати відвідування гастроентеролога і сподіватися, що все пройде само собою, повідомляє Sport24.
Також важливо підготуватися морально: психоемоційний стан може «розгойдати» людини набагато сильніше, ніж вимагає ситуація. Ви - це ваше здоров'я, і будь-який своєчасне обстеження може запобігти розвитку великої кількості хвороб.
Рівень дискомфорту в процесі гастроскопії залежить від чутливості людини, а також правильної та своєчасної підготовки. Одна з її складових-лікувальної дієти. Навіть мінімальне порушення може привести до отримання неправильних діагностичних даних. Також дотримання рекомендацій допоможе запобігти блювотний рефлекс - природну реакцію організму на введення зонда - і не пошкодити слизову оболонку травного тракту ендоскопом.
Що можна їсти перед гастроскопією
- за кілька днів до прийому забороняється смажити страви: переходите на гасіння, варіння, приготування на пару. Бажано їсти подрібнену або пюреобразную їжу;
- можна їсти: легкі вегетаріанські супи, курячу грудку, нежирну рибу, знежирені йогурти, каші на воді, тушковані або овочі на пару, сухе печиво, цвітну капусту, парові омлети;
- не можна їсти: жирне м'ясо і рибу, бобові, горіхи і насіннячка, гриби, солодке, борошняне, гостре, соуси, молоко, цільнозернови крупи, наваристі бульйони, консерви, копчене, сало, фастфуд, шоколад;
- страви повинні бути середньої температури: занадто гарячі або холодні можуть подразнювати слизову оболонку шлунка;
- важливо мінімізувати або зовсім виключити сіль;
- за добу до процедури потрібно скоротити навіть кількість дозволених продуктів;
- за три дні - виключити будь-який алкоголь.
За скільки часу можна їсти
Гастроскопия робиться тільки на голодний шлунок. Якщо процедура призначена на ранок - пропустіть сніданок і повечеряйте не пізніш 18 годин тільки легкими і легко засвоєними продуктами. Якщо прийом призначений на другу половину дня - не їжте за 8-10 годин. Можете поснідати вівсянкою на воді. Чи не наїдайтеся: вживання навіть невеликої кількості їжі вранці активізує процес вироблення шлункового соку, що призводить до зміни зовнішнього вигляду слизової оболонки і ускладнює отримання достовірної інформації.
Чи можна пити
Перед гастроскопією потрібно виключити чай, кава, какао, молоко, компот, сік, фреш, компот, морс і будь-які інші напої. Можна пити тільки чисту негазовану воду кімнатної температури не пізніше, ніж за три години до процедури.
А якщо я приймаю ліки
Заздалегідь обговоріть з лікарем це питання, якщо є препарати, які потрібно обов'язково пити в чітко прописані годинник. Швидше за все, доктор підбере зручний час для процедури, щоб ви не пропускали прийом медикаментів.
Додатково
- навіть перед ранкової процедурою чистите зуби. Але заздалегідь і без використання ополіскувачів;
- Не приймайте ліки, особливо препарати заліза і засоби, що розріджують кров. Або заздалегідь обговоріть питання з доктором;
- не користуйтеся дезодорантами і парфумами: різкі запахи можуть спровокувати блювотний рефлекс;
- напередодні процедури виключіть заняття спортом;
- якщо можливо, зніміть перед гастроскопією контактні лінзи;
- відмовтеся від куріння мінімум за три години до гастроскопії;
Стаття носить пізнавальний характер і не замінює прийому у лікаря. При підготовці до гастроскопії обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, фахівцем, який дасть рекомендації, ґрунтуючись на вашій конкретній ситуації.