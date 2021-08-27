У Словаччині впав легкомоторний літак

Поблизу міста Скалице впав легкомоторний літак, зареєстрований в Чехії. Жертвами авіакатастрофи стали 3 людини, повідомляє 24 Канал.

Загиблі можуть бути громадянами Чехії. Трагедія сталася біля села Мокра Роща.

Пожежні оперативно прибули на місце події.

Вони провели обстеження і почали гасити загоряння літака, який загорівся після падіння на землю. Пожежу вдалося локалізувати, зараз ведуться роботи по його ліквідації, йдеться в повідомленні.

Причину авіакатастрофи встановлюватимуть правоохоронці.