Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з Молдовою

Укрзалізниця в рамках поновлення міжнародного залізничного сполучення України з 28 серпня 2021 року відновлює курсування поїзда Одеса — Кишинів (Республіка Молдова).

﻿Про це повідомила прес-служба﻿ УЗ.

Поїзд № 642/641 буде курсувати щоденно. Перший рейс у напрямку Кишинева відправиться 28 серпня, у напрямку Одеси — з 29 серпня. Із Одеси поїзд відправлятиметься о 18:36, прибуватиме в Кишинів о 22:33. Відправлення з Кишинева о 07:09, прибуття до Одеси о 10:55.

"Пасажиропотік між Україною та Молдовою у 2019 році перевищував 90 тисяч. 18 березня 2020 року сполучення припинилося через карантинні обмеження. І після 1,5-річної зупинки з ініціативи АТ «Укрзалізниця» та за підтримки Calea Ferata din Moldova досягнута домовленість відновити сполучення Одеса — Кишинів" , - зазначили в прес-службі.

Квитки на вказаний поїзд можна придбати в касах вокзалів АТ «Укрзалізниця» та «Залізниці Молдови».

Співпраця залізниць України та Молдови продовжуватиметься, у планах відновлення залізничного сполучення між столицями.

Нагадаємо, що в травні 2021 року Укрзалізниця відновила сполучення з Угорщиною та Австрією, запустивши міжнародні поїзди Чоп — Захонь та безпересадкові вагони Київ — Відень.