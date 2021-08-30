Зачіски для старшокласниць: модні ідеї для 1 вересня від інфлуенсерів

1 вересня – час повертатися в школу. У цей день старшокласниці особливо прагнуть мати бездоганний вигляд. Проте не варто забувати про святковий і стриманий дрес-код. Але урізноманітнити його і зробити образ більш стильним легко за допомогою модної зачіски. Пропонуємо надихнутися добіркою красивих і вишуканих укладок, повідомляє 24 Канал.

На урочисту лінійку з нагоди 1 вересня потрібно продумати б'юті-образ до деталей, які гармоніюватимуть між собою. Тому не слід експериментувати з неординарними вежами з волосся чи екстремальними укладаннями, що можуть у будь-який момент втратити свою форму.

Натомість провідні стилісти зі зачісок радять звернути увагу на гладенькі хвости, цікаві та прості плетіння, локони з легким ефектом недбалості. Зокрема, чимало ідей можна взяти від інфлуенсерок, які завжди демонструють останні hair-тренди на своєму прикладі.

Фото з інстаграму моделі

Фото з інстаграму моделі

Фото з інстаграму Люсі Хейл

Фото з інстаграму Лілі Колінз