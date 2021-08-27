У центрі Києва обмежать рух 28 серпня
Завтра, 28 серпня в центрі Києва обмежать рух транспорту. Причиною тому є проведення забігу, що присвячений в пам'ять про загиблих воїнів, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомляє прес-центр КМДА.
"За маршрутом забігу буде обмежено рух транспорту. Підписано відповідне розпорядження КМДА №1825", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в КМДА, забіг відбудеться з 09:45 до 14:00.
Забіг відбуватиметься у послідовності за таким маршрутом:
- вул. Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні);
- вул. Велика Васильківська;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Басейна;
- вул. Еспланадна;
- територія НСК "Олімпійський";
- вул. Саксаганського:
- вул. Шота Руставелі;
- вул. Басейна;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Велика Васильківська;
- вул. Хрещатик.
У КМДА додають, що цьогорічний забіг проходитиме не тільки в столиці, але в і інших містах України.
Автор: Марія Кучерявець