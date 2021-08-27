У Венедиктової розповіли, коли можна буде покарати Путіна
Президент Російської Федерації Володимир Путін може бути покараний за війну проти України лише тоді, коли втратить свої повноваження. Інтерпол тим часом також відмовляється оголошувати у розшук чиновників країни-агресора, які причетні до бойових дій на Донбасі, повідомляє РБК-Украина.
Про це заявив на брифінгу начальниа так званого "департаменту війни" ОГП Юрій Рудь.
"Відповідно до міжнародного права, є певний імунітет перших осіб держави. До них належать президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ. Україна є цивілізованою країною і поважає міжнародне право", - відзначив Рудь.
Зрештою, Офіс генерального прокурора продовжує поступово збирати докази щодо розв’язання війни проти України, аби усі причетні до цього в майбутньому постали перед судом через свої злодіяння.
За словами Рудя, наразі Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук причетних до війни проти України російських чиновників, однак він зауважив, що їх можуть затримати під час виїзду до третіх країн, аби передати під слідство Міжнародного кримінального суду.
Автор: Сергій Пишкін