Поклонську відправлять послом у Африку

Колишній прокурор анексованого Криму, а нині заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська може стати послом Росії в Республіці Кабо-Верде, що розташована на Островах Зеленого Мису, повідомляє Думська.

Найближчим часом міжнародний комітет може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонскої послом, документи для цього вже готові.

Відзначається, що адміністрація президента РФ і партія «Єдина Росія» не хотіли бачити Поклонску в Держдумі VIII скликання через «її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви».

Нагадаємо, що до анексії Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначили її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на півострові.