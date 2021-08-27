Гетманцев буде боротися з фінпірамідами

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №5865, який спрямований на протидію фінансових пірамід в Україні та боротьбу зі спробами їх організації, повідомляє UBR.

Про це в своєму Telegram-каналі написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який виступив співавтором документа.

Ініціатива передбачає внесення змін до законодавства щодо регулювання і нагляду на ринках капіталу і організованих товарних ринках.

Гетманцев впевнений, що прийняття даного проекту дозволить впровадити дієві механізми запобігання маніпулюванню, інсайдерської торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та інших зловживань на ринках капіталу.