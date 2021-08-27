Гетманцев буде боротися з фінпірамідами
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №5865, який спрямований на протидію фінансових пірамід в Україні та боротьбу зі спробами їх організації, повідомляє UBR.
Про це в своєму Telegram-каналі написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який виступив співавтором документа.
Ініціатива передбачає внесення змін до законодавства щодо регулювання і нагляду на ринках капіталу і організованих товарних ринках.
Гетманцев впевнений, що прийняття даного проекту дозволить впровадити дієві механізми запобігання маніпулюванню, інсайдерської торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та інших зловживань на ринках капіталу.
"Законопроект передбачає посилення незалежності та інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу і організованих товарних ринків", - говорить глава податкового комітету Ради.