Число жертв терактів у аеропорту Кабула зросло до 170
Число людей, що померли в результаті терактів біля кабульського аеропорту, досягло 170 чоловік, повідомляє Интерфакс-Украина.
Згідно з непідтвердженими даними CBS News, серед загиблих 32 чоловіки, три жінки, троє дітей, особистості ще 132 людини поки не визначені.
Ще близько 200 людей отримали поранення.
Напередодні поблизу кабульського аеропорту прогриміли два вибухи. У Пентагоні підтвердили загибель і поранення американських військовослужбовців. Крім того, загинули і афганці.