Число жертв терактів у аеропорту Кабула зросло до 170

Число людей, що померли в результаті терактів біля кабульського аеропорту, досягло 170 чоловік, повідомляє Интерфакс-Украина.

Згідно з непідтвердженими даними CBS News, серед загиблих 32 чоловіки, три жінки, троє дітей, особистості ще 132 людини поки не визначені.

BREAKING: death toll from Kabul airport attack jumped to 170 people including 32 men, 3 woman & 3 children. Identity or 132 others still unidentifiable. Nearly 200 people also wounded. - Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) August 27, 2021

Ще близько 200 людей отримали поранення.

Напередодні поблизу кабульського аеропорту прогриміли два вибухи. У Пентагоні підтвердили загибель і поранення американських військовослужбовців. Крім того, загинули і афганці.