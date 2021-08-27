Норвезького терориста Брейвіка можуть умовно-достроково звільнити

У Норвегії суд розгляне можливість умовно-дострокового звільнення терориста Андерса Брейвіка, який у липні 2011 року влаштував низку терактів, вбивши 77 осіб, повідомляє Деловая столица.

Повідомляється, що Брейвік подав прохання про умовно-дострокове звільнення восени 2020 року у звʼязку із закінченням мінімального терміну його увʼязнення — 8 років з 21. Але прокуратура Осло виступила проти цього і висунула нове звинувачення.

Це означає, що буде проведено нове судове засідання, на якому вирішать, чи буде Брейвік звільнений.

"Прокуратура вважає, що вони не згодні на умовно-дострокове звільнення, і умови утримання його в закритій установі повинні зберегтися. Брейвік хоче, щоб я якнайкраще аргументував його умовно-дострокове звільнення" , — заявив його адвокат Ойстейн Сторрвік.

Нагадаємо, в 2012 році Брейвік був засуджений до 21 року тюремного увʼязнення за вбивство 77 осіб в ході терористичних атак на урядовий квартал в Осло і літній табір AUF на острові Утейя 22 липня 2011 року.

Згідно з норвезькими законами, після закінчення мінімального терміну позбавлення волі, увʼязнені мають право вимагати умовно-дострокове звільнення. Якщо прокуратура заперечує проти цього, питання має розглядатися в суді.