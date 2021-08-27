На заході – осінь, на південному сході – літо: погода 28-29 серпня

У найближчі два дні Україну чекають досить різкі перепади температур: прийде спочатку потепління (подекуди навіть до високих температур), а після в деяких регіонах похолоднішає ще сильніше, а в деякі, навпаки, прийде несподівано спекотна погода. Який прогноз дали синоптики на ці вихідні – читайте в матеріалі.

Отже, у суботу, 28 серпня, на захід України прийде деяке потепління, у порівнянні з попереднім днем, - там очікується близько 20-23°С удень і 10-13°С уночі. У Хмельницькій області буде навіть тепліше - обіцяють 22-25°С удень і 11-14°С уночі. Така ж температура очікується також у Київській і Житомирській областях, а також на півночі країни. В інших центральних областях обіцяють теплішу погоду - 26-29°С удень і 12-14°С уночі. Такі ж показники днем будуть і в Одеській області, тільки вночі там буде ще тепліше - 16-18°С. А ось на схід, на південь і в Крим повертається літня погода - 28-31°С удень і від 12 на сході до 19°С у Криму вночі.

Дощі 28 серпня проллються тільки на південному заході. На решті ж території буде сонячна погода з невеликою хмарністю. На основній частині країни буде невеликий вітер 4-11 км/год у середньому. У центрі можливі шквали до 22 км/год, у Чернігівській області - до 25 км/год. У західних областях і в Криму дути буде трохи сильніше - 7-14 км/год у середньому, на заході місцями до 18 км/год максимум.

У неділю, 29 серпня, західні області України чекає досить різке похолодання - до 17-21°С удень і 9-13°С уночі, і ці показники будуть мало не вдвічі менше тих, що будуть на південному сході країни. А ось на півночі в більшості центральних і в Одеській області 29 серпня трохи потеплішає - до 25-31°С удень. Уночі ж у центрі та на півночі очікується 12-17°С, а ось у Одеській області - 19-21°С. У центральних Житомирській і Вінницькій областях буде не сильно тепліше, ніж на заході, - близько 20-25°С удень і 11-13°С уночі. На схід і на південь України 29 серпня й зовсім повернеться літо - там обіцяють до 29-33°С удень і 14-19°С уночі. У Луганській області та в Криму взагалі очікується справжня літня спека - 32-34°С удень і від 15 до 21°С уночі відповідно.

У неділю сильні дощі проллються у всіх західних, а також у сусідніх із ними Житомирській і Вінницькій областях. На решті території буде хмарно з проясненнями, на півночі та на сході можливий туман. У більшості регіонів буде помірний вітер 7-14 км/год у середньому, місцями до 18 км/год максимум. У центральних і південних областях вітер буде трохи сильніший - 11-18 км/год у середньому, на півдні місцями шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі. Уночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних і північно-східних областях туман, видимість 200-500 м (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 28-29 серпня очікується температура від 14 до 27°С протягом дня, вітер 7-18 км/год і, можливо, невеликий дощ.