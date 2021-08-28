В Україну насувається похолодання: синоптики оновили прогноз

В останню неділю літа погода в Україні﻿ ознаменується очікують досить різким перепадом температур: після суботнього потепління в деяких регіонах похолоднішає ще сильніше, а в деякі, навпаки, прийде несподівано спекотна погода.

У неділю, 29 серпня, західні області України чекає досить різке похолодання - до 17-21°С удень і 9-13°С уночі, і ці показники будуть мало не вдвічі менше тих, що будуть на південному сході країни. А ось на півночі в більшості центральних і в Одеській області 29 серпня трохи потеплішає - до 25-31°С удень. Уночі ж у центрі та на півночі очікується 12-17°С, а ось у Одеській області - 19-21°С. У центральних Житомирській і Вінницькій областях буде не сильно тепліше, ніж на заході, - близько 20-25°С удень і 11-13°С уночі. На схід і на південь України 29 серпня й зовсім повернеться літо - там обіцяють до 29-33°С удень і 14-19°С уночі. У Луганській області та в Криму взагалі очікується справжня літня спека - 32-34°С удень і від 15 до 21°С уночі відповідно.

У неділю сильні дощі проллються у всіх західних, а також у сусідніх із ними Житомирській і Вінницькій областях. На решті території буде хмарно з проясненнями, на півночі та на сході можливий туман. У більшості регіонів буде помірний вітер 7-14 км/год у середньому, місцями до 18 км/год максимум. У центральних і південних областях вітер буде трохи сильніший - 11-18 км/год у середньому, на півдні місцями шквали до 22 км/год.

У столиці України, Києві, 29 серпня очікується температура від 14 до 27°С протягом дня, вітер 7-18 км/год і, можливо, невеликий дощ.