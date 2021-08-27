Росія оштрафувала Booking на $ 17,5 млн

Російська Федеральна антимонопольна служба (ФАС) наклала штраф в розмірі $ 17,53 млн на онлайн-сервіс з бронювання готелів Booking.com (Нідерланди) за зловживання домінуючим становищем на ринку, повідомляє UBR.

Відомство встановило, що Booking.com нібито нав'язував готелям і хостелах умови договору про необхідність обов'язкового надання і дотримання паритету цін і номерів, а також умови взаємодії з закритими групами користувачів.

Тобто готелям було заборонено встановлювати ціну на свої послуги на інших сервісах і сайтах нижче, ніж вказано на Booking.com.

"ФАС Росії встановила, що подібні дії обмежують конкуренцію на ринку, а також призводять до ущемлення інтересів готелів", - вказали в російському відомстві.

Розгляд антимонопольної справи стосовно Booking.com було завершено в грудні 2020 року. У ФАС надійшла скарга від громадської організації малого і середнього підприємництва "Опора Росії".

У той же час в компанії вже прокоментували штраф, заявивши, що мають намір оскаржити його в суді.

"Ми маємо намір оскаржити дане рішення про штраф, поки чекаємо результатів апеляції на висновок ФАС щодо нашої практики паритету цін", - повідомили в Booking.

Також в компанії заявили, що їх частка на ринку житла для туристів становить лише 13%.