Роналду залишає Ювентус і близький до повернення в МЮ

Кріштіану Роналду слідом за Ліонелем Мессі вирішив змінити клубну прописку. Зоряний португалець залишає туринський Ювентус, в якому провів 3 роки, повідомляє 24 Канал.

Португалець приєднався до Туріну влітку 2018 року. За даними Transfermarkt, Ювентус заплатив Реалу за Роналду 117 мільйонів євро.

Майже відразу трансфер Роналду окупився. "Стара синьйора" заробила на продажу футболок з прізвищем футболіста.

У складі Ювентуса Роналду провів 134 матчі, в яких забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі. В середньому у Роналду більше 1 результативна дія за гру.

З Ювентусом Роналду встиг виграти 5 трофеїв - двічі Серію А і Суперкубок Італії і один раз Кубок Італії.

У сезоні-2020/2021 Роналду забив 29 голів і став кращим нападаючим Серії А. Але це не допомогло Ювентусу виграти чемпіонат Італії.

Роналду несподівано покидає Турин

Після Євро-2020, на якому Роналду став найкращим бомбардиром, з'явилися чутки, що Кріштіану може покинути Ювентус. Футболіст спростовував інформацію.

У першому матчі нового сезону Роналду не потрапив до основного складу Ювентуса. Португалець вийшов на заміну в грі з Удінезе і навіть забив гол, який скасували через офсайд. Ювентус втратив перші очки.

Тоді в Ювентусі заявили, що футболіст не вийшов в стартовому складі через погану форму. Наставник туринців Массіміліано Аллегрі говорив, що португалець був потрібен команді в другому таймі.

Раптом в ЗМІ почали з'являтися чутки, що Роналду хоче покинути Ювентус. Повідомлялося, що футболіст вже забрав свої речі з бази "зебр".

У суботу, 28 серпня, Ювентус зіграє проти Емполі в Серії А. Але Роналду не допоможе Туріну. Аллегрі підтвердив, що Кріштіану залишає команду.

"Роналду не буде в заявці. Вчора він сказав мені, що більше не хоче грати за Ювентус. Сьогодні він не тренувався з командою", - цитує тренера сайт Джанлуки Ді Марція.

27 серпня з'явилося відео з аеропорту Туріна, де Роналду сідає в приватний літак.

Куди перейде Роналду

У Роналду і Ювентуса діючий контракт до 30 червня 2022 року. Тому Кріштіану потрібно узгодити не тільки особистий контракт з новим клубом, але і щоб покупець домовився з Ювентусом.

"Ювентус хоче отримати за Роналду близько 30 мільйонів євро. Цю суму нібито був готовий заплатити Манчестер Сіті", - повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо.

Заради переходу в Манчестер Сіті Роналду довелося б погодитися на зменшення зарплати. Зокрема, все той же Романо інформував, що оклад португальця буде менше, ніж 31 мільйон евро.Но раптово Манчестер Сіті вибув з боротьби за футболіста. "Городяни» не робили офіційних запитів в Ювентус і не обговорювали контракт з гравцем.

"Ми завжди добре спілкувалися. Бруну Фернандеш розмовляв з ним, Роналду знає, що ми до нього відчуваємо. Якщо він зібрався йти з Ювентуса, то, звичайно, знає, що ми тут. Кріштіану - легенда МЮ, кращий гравець всіх часів, якщо ви мене про це питаєте. Мені пощастило грати з ним. Я тренував його. Подивимося, що станеться ", - цитує Сульшера журналіст Романо.

За інформацією ЗМІ, МЮ вже готує контракт для Роналду до 2023 року. Також в клубі працюють над пропозицією Ювентуса.