ПриватБанк завершив вручення ізраїльського позову екс-власникам

ПриватБанк (Київ) завершив процедуру вручення позову ізраїльського суду екс-власникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також їхній давній довіреній особі - В'ячеславу Карташову, згідно з рішенням ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, повідомила прес-служба банку в п'ятницю.

"Банк зобов'язаний п'ять разів опублікувати повідомлення про вручення щодо кожного з відповідачів. Наразі цю вимогу виконано завдяки опублікуванню 26 серпня 2021 року останніх повідомлень про вручення щодо кожного з відповідачів у випуску газети "Голос України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, п'ять публікацій повідомлень про вручення зобов'язують відповідачів протягом 60 днів подати відгук з моменту останньої публікації.

Раніше ПриватБанк звернувся до Окружного суду Тель-Авів-Яффа (Ізраїль) із позовом до його колишніх власників та інших відповідачів щодо, як заявляється, їхніх шахрайських дій, незаконного привласнення і відмивання коштів, унаслідок чого $600 млн (близько 16,5 млрд грн) було незаконно виведено з банку в період з 2007-го по 2011 рр. і розміщено на банківському рахунку в Ізраїльському банку Дисконт [Israel Discount Bank].

Уряд України, пославшись на пропозицію Нацбанку та колишніх акціонерів ПриватБанку, 18 грудня 2016 року вирішив націоналізувати цю найбільшу на українському ринку фінустанову та влив у її капітал понад 155 млрд грн.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (550,58 млрд грн) серед 73 банків, які діяли в країні.