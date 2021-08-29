В Києві встановлено першу систему захисту від тарану автомобілем

На Великій кільцевій, де таксист нещодавно влетів у автобусну зупинку і вбив 2 людей, сьогодні встановлено захисні боларди, повідомляє 24 Канал.

Це 30-тонна конструкція з армованим фундаментом і 11-ма оцинкованими болардами зі стінками в 16 мм.

За даними виробника, вона зупиняє легковушку на швидкості 80 км/год і вантажівку на швидкості 50 км/год. Вартість пілотного проекту з монтажем - понад 400 тис. грн ($15 000). Тобто кожен металевий болард обійшовся київським платникам податків майже у півтори тисячі доларів.

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Усі 2770 наземних зупинок мають бути захищеними. Програма має втілюватися на магістралях безперервного руху, на магістралях регульованого руху і на внутрішніх дорогах міста.

“Перед масштабуванням програми очікуємо від українських виробників крім комерційних пропозицій та презентації потужностей доказів ефективності системи - проведених краш-тестів з легковими та вантажними авто”, - повідомив у телеграм каналі﻿ заступник голови КМДА Костянтин Усов.
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