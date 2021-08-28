Morgan Stanley погіршив оцінку зростання ВВП України

Аналітики Morgan Stanley погіршили оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3,4% проти 4,5%, як очікувалося раніше, і прогнозують зростання на 4,2% ВВП у 2022-му, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Тепер ми переглядаємо нашу оцінку ВВП на 2021 рік і бачимо зростання лише на 3,4% у річному порівнянні проти 4,5%, як прогнозувалося раніше", - зазначено в матеріалах прогнозу, які має агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми, як і раніше, прогнозуємо послідовне зростання в третьому і четвертому кварталах 2021 року, чому сприяють кращий урожай, продовження внутрішнього відновлення в міру зняття обмежень, пов'язаних із COVID-19, і подальше відновлення зовнішнього попиту", - пояснили аналітики.

Серед ризиків прогнозу Morgan Stanley відзначає низькі темпи вакцинації порівняно з іншими країнами.

Крім цього, аналітики прогнозують збільшення Національним банком облікової ставки з нинішніх 8% річних до 8,5% під час найближчого перегляду, який має відбутися 9 вересня.

При цьому вони змінюють прогноз справедливої вартості ВВП-варантів слідом за змінами очікувань економічного зростання у 2021-2022 роках. Зокрема, при очікуваннях зростання на 4,3% у 2021 році та 3,8% у 2022-му справедлива вартість цих паперів оцінювалася 156% від номіналу, тоді як відкладене відновлення економіки, яке прогнозується на наступний рік, призведе до зниження справедливої вартості до 151%.

Як очікує Morgan Stanley, Міністерство фінансів України прагнутиме викупити додаткові варанти в майбутньому, проте цього року це видається малоймовірним через високу ціну та брак коштів з урахуванням затримки фінансування МВФ.

ВВП-варанти випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3,2 млрд (20% обсягу реструктуризації) та не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варантами здійснюватимуться щорічно в грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 роках, проте через два календарні роки - тобто між 2021-м і 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік буде нижчий за 3% або реальний ВВП буде менший за $125,4 млрд, виплат за паперами не буде. Якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище ніж 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021-го по 2025 рік платежі обмежені 1% ВВП.