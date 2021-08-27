Українцям показали нові вагони УЗ: є прототип капсульних

"Укрзалізниця" оновила рухомий склад потягів й презентувала перші осучаснені вагони 5-річної програми на Київському центральному вокзалі.﻿, повідомляє УНИАН.

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© фото УНІАН, Олександр Синиця

На пероні столичного вокзалу представлені швейцарський електропоїзд; електричка, дизель, новенькі купе та капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери та плацкарт українського виробництва.﻿

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© фото УНІАН, Олександр Синиця

Відтепер електрички стали більш доступними для пасажирів з інвалідністю – передбачені інклюзивні зони для перевезення людей у візках, при цьому громадян на час подорожі закріплюють пасками безпеки.﻿

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© фото УНІАН, Олександр Синиця

Вільніше мандрувати також зможуть пасажири з велосипедами.

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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
© фото УНІАН, Олександр Синиця
© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця
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© фото УНІАН, Олександр Синиця

Тверді та незручні сидячі місця в електричках замінили на м’які з високим підголів’ям, що й у "Інтерсіті". Працює вентиляція, є можливість зв’язатися з машиністом.

У рамках виставки з’явився прототип капсульного вагона (після капітального ремонту). Проте замість перегородки, як у японських поїздах, пасажирам УЗ пропонують відділитися від інших громадян темною ширмою.

Біля кожного спального місця є розетки, індивідуальне освітлення і розсіювач повітря, а також прозорі полиці для багажу. Це лише концепція оновленого поїзда, триває робота з удосконалення деяких опцій.

Штори у вагонах змінили на ролети.

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