Зеленський і Санду обговорили повернення енергокомпаній України в Молдову

Президент України Володимир Зеленський та лідер Молдови Мая Санду обговорили низку питань щодо перспективи розвитку відносин між країнами. Також лідери акцентували на поверненні українських енергетичних компаній на молдовський ринок, повідомляє РБК-Украина.

Під час зустрічі з нагоди 30-річчя незалежності Республіки Молдова, президенти країн обговорили низку важливих питань. Серед них відзначились перспективи торговельно-економічної співпраці й повернення українських енергетичних компаній на ринок країни.

"Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії" , - пише пресслужба.

Автор: Сергій Пишкін