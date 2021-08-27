Курс валют: підсумки п'ятниці

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку подолали рівень 26,90 гривень. Національний банк був змушений втрутитися, щоб зупинити подальше ослаблення гривні.

Тривалі виплати компенсації податку на додану вартість експортерам значно скоротили кількість продавців на ринку; ті ж, що залишилися, дешево віддавати валюту не хотіли. Імпортери, які прагнуть купити долар що різко подорожчав, накрутили котирування до 26,937 гривень на покупку і 26,95 гривень на продажу. Виникла загроза, що долар виросте вище 27 гривень. У цій ситуації Національний банк прийняв рішення втрутитися. Вперше за останні два місяці регулятор вийшов з продажем за ціною 26,94 гривень. Нацбанк простояв з продажем до кінця торгової сесії і не дозволив котируванням піднятися ще вище.

Закрили торги п'ятниці на 7 копійок на покупці і на 7,5 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,82 / 26,87 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися дуже рано і так само вузько, як і вчора: спред на відкритті склав всього 5 копійок. Перша угода на 0,5 млн за ціною 26,90 гривень пройшла в 9:19. З самого початку стало зрозуміло, що зростання сьогодні продовжиться: охочих купити було набагато більше продавців. Вже до 10 ранку котирування подолали рівень 26,90 гривень. У цей момент і з'явився Нацбанк: розуміючи, до чого призведе його подальше бездіяльність, регулятор виставив на продаж 5 млн доларів за ціною 26,94 гривень. Таке рішення НБУ стало несподіванкою і для експортерів, і для спекулянтів, які тут же кинулися фіксувати прибуток, побоюючись розвороту. Котирування припинили рости. Вся подальша торгівля пройшла в діапазоні 26,92-26,939 гривень. Національний банк так і не продав нічого, але з поставленим завданням впорався.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 5,35 млн у порівнянні з четвергом і склав 199,55 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9276 гривень.

Офіційний курс долара на 28 серпня встановлений на позначці 26,929 гривень за долар, зростання на 15,46 копійок.

Офіційний курс євро на 28 серпня встановлений на позначці 31,6645 гривень за євро, зростання на 14,24 копійок.

Готівковий долар в обмінниках Києва вдень продавали по 27,02-27,05 гривень. До вечора цінник опустили до 26,99-27,02 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1792. Сьогодні євро виріс до долара до позначки 1,1800 після слів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що центральний банк може почати скорочувати щомісячні покупки облігацій в цьому році, хоча в подальшому він не поспішатиме з підвищенням процентних ставок. Готівковий євро сьогодні знову виріс слідом за доларом: вранці київські обмінники продавали його по 31,55-31,60 гривень, до обіду - вже по 31,65-31,67 гривень, а ввечері цінник підняли до 31,70 гривень.

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