У ПриватБанку призначили заступника для поділу на "хороший" і "поганий"

Наглядова рада "ПриватБанку" затвердив нову структуру компанії, повідомляє Depo.ua.

У банку пояснили, що оновлена структура забезпечить "його оптимальний склад, необхідний для управління банком і успішної реалізації оновленої Стратегії розвитку".

Крім того, наглядова рада призначила нового заступника голови правління. Ним став Ігор Лебединець.

"На новій посаді Ігор Лебединець координуватиме реалізацію розділу ПриватБанку на "хороший" і "поганий" банк", - йдеться в заяві.

Раніше, як відзначили в банку, Лебединець займав посаду члена правління з питань мережі та проблемної заборгованості. На цій посаді він координував успішну трансформацію мережі банку, запровадивши сучасні стандарти управління.