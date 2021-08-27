У Харківську міську раду прийшли з обшуками: що відомо

Правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю Харківської міської ради. Обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України, повідомляє РБК-Украина.

Про це сказав прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Мова йде про можливе завищення цін та присвоєння бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОПами та фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова" , - розповів він.

Чубенко зазначив, що замовником ремонтних робіт було комунальне підприємство "Жилкомсервіс".

"Проводяться обшуки та виїмка документів. Ведеться слідство, продовжується збір та вивчення доказової бази" , - додав представник прокуратури.

Автор: Дмитро Левицький