Спецназ талібів увійшов на територію аеропорту Кабула

Бійці спецназу радикального руху «Талібан» увійшли на територію міжнародного аеропорту Кабула, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання Herat Times, повноваження щодо забезпечення безпеки в більшій частині аеропорту афганської столиці передали талібам.

Раніше стало відомо, що число загиблих в результаті вибухів в Кабулі 26 серпня майже досягло 200. Серед них є афганські громадяни, як мінімум 13 громадян США, а також двоє дорослих британців і одна дитина підданого Сполученого Королівства.

До цього в Білому домі передрекли ще один теракт в столиці Афганістану в найближчі дні. У зв'язку з цим влада США вирішили посилити охорону кабульського аеропорту, поки там триває місія по евакуації людей.