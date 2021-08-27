Спецназ талібів увійшов на територію аеропорту Кабула

Спецназ талібів увійшов на територію аеропорту Кабула

Бійці спецназу радикального руху «Талібан» увійшли на територію міжнародного аеропорту Кабула, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання Herat Times, повноваження щодо забезпечення безпеки в більшій частині аеропорту афганської столиці передали талібам.

Раніше стало відомо, що число загиблих в результаті вибухів в Кабулі 26 серпня майже досягло 200. Серед них є афганські громадяни, як мінімум 13 громадян США, а також двоє дорослих британців і одна дитина підданого Сполученого Королівства.

До цього в Білому домі передрекли ще один теракт в столиці Афганістану в найближчі дні. У зв'язку з цим влада США вирішили посилити охорону кабульського аеропорту, поки там триває місія по евакуації людей.

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