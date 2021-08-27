Кулеба прояснив ситуацію з "викраденням" літака в Афганістані

Дмитро Кулеба розкрив подробиці щодо "викрадення" українського літака, який повинен був евакуювати людей з Афганістану, повідомляє РБК-Украина.

Виявилося, що приватна компанія, з якого складали угоду, вирішила порушити домовленості.

"Літаку кажуть, о шостій ранку до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте і вилітайте. Але ніч, літак раптом виходить на "рульожку" та відлітає без наших громадян. Ми буквально розвернули один літак у повітрі через те, що на його борту не було громадян України" , - заявив Кулеба.

Міністр додав, як пізніше з’ясувалося, приватний літак вирішив порушити домовленість та забрати десяток своїх родичів, а також їх членів сімей.

"Ми їх розвернули на пів шляху до України, сказали, що без громадян України ми вас не приймемо" , - додав Кулеба.

Автор: Сергій Пишкін