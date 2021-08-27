Закислення та спустіння. Океани через 100 років

Зміна клімату провокує безпрецедентне потепління та закислення океанів Землі, і до кінця століття це може призвести до зміни 95% океанічних поверхонь, повідомляє Корреспондент.

Світ чекають глобальні кліматичні зміни. Вчені про них не перестають попереджати. У новому дослідженні Північно-Західного університету США висловлюються побоювання, що тепліші і кисліші поверхневі води зроблять океани планети менш сприятливими для морського життя.

Два сценарії

Команда вчених використала моделі глобального океанічного клімату і розглянула два сценарії: один з піком викидів парникових газів до 2050 року, але повільним протягом решти століття; інший - з піком викидів до 2100 року, за якого викиди продовжуватимуть збільшуватися протягом наступних 80 років.

Перший сценарій показав, що 36% поточних умов океанічних поверхонь зникнуть до 2100 року. Хоча за екстремальним сценарієм зникнуть до 95% поточних умов океанічної поверхні.

"Темпи зміни змісту CO2 в атмосфері за останнє сторіччя на два-три порядки є вищими, ніж більшість змін, які спостерігали за останні 420 000 - 300 мільйонів років, що дозволяє припустити, що ця проблема може бути безпрецедентною для багатьох існуючих видів", - вказали автори в дослідженні, яке опубліковано в Nature.

Загроз для екосистеми океанів більшає // EPA

Новий клімат "Такі швидкі темпи зміни довкілля означають, що до кінця XXI століття великі частини земного океану можуть мати такі кліматичні умови, яких немає на цей час, а деякі кліматичні умови XX століття можуть зникнути", - підкреслюють вчені.

Під кліматом поверхні океану розуміється температура поверхневої води, кислотність і концентрація мінералу арагоніту, який є поліморфом карбонату кальцію під високим тиском. Багато морських тварин використовують цей мінерал для формування кісток і раковин.

"Види, які є вузько адаптованими до клімату, який зникає, повинні будуть адаптуватися до інших умов", - повідомила провідний автор дослідження Кеті Лоттерхос із Центру морських наук Північно-Східного університету.

Згідно з розглянутими моделями, морське життя, яка тримається ближче до поверхні, адаптується до зміни клімату, воно переміститься в інші океани, щоб уникнути потепління вод, але дослідження припускає, що в майбутньому їхні можливості можуть бути обмеженими через майже рівномірне потепління та закислення.

"Уже зараз багато морських видів змінили свої ареали у відповідь на прихід тепліших вод, - сказала Лоттерхос. - Спільноти різних видів, які мешкають в одному регіоні, і надалі швидко змінюватимуться протягом найближчих десятиліть".

За її словами, урядам необхідно стежити за майбутньою зміною поведінки морських поверхневих видів. У кінцевому підсумку, світовим океанам необхідно, щоб було припинено викиди, які викликають їхнє нагрівання та закислення.