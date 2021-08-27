Україні доведеться домовлятися з Талібаном - МЗС

Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська залишать Афганістан. Втім, після 31 серпня про безпечне вивезення людей доведеться домовлятися з "Талібаном", повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Наразі працює військова частина аеропорту Кабулу. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня" , — відзначив Кулеба.

За словами голови МЗС, евакуація продовжуватиметься, однак щодо неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху "Талібан".

Нагадаємо, Україні в першу хвилю евакуації вдалося забрати з Кабула 79 осіб. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії і Таджикистану. Згодом 120 жителів України звернулися до дипломатів з бажанням евакуюватися з Афганістану. 23 серпня у Львові приземлився борт, на якому з Афганістану були евакуйовані 103 людини.