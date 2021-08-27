У Байдена підтвердили, що візит Зеленського скасовувати не збираються

Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена відбудеться наступного тижня у Білому домі, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Наступного тижня президент буде приймати президента України Зеленського в Білому домі" , — сказала Псакі на брифінгу.

Нагадаємо, раніше зʼявилися чутки про скасування візиту президента України Володимира Зеленського до США через події в Афганістані.

В Офісі президента заявили, що чутки про перенесення зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена є вкиданням пропагандистів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що індикаторів для скасування або перенесення візиту президента України Володимира Зеленського до США немає — американська сторона продовжує активну роботу з підготовки зустрічі.