З Умані до Ізраїлю депортують хасида

Поліцейські Умані склали на порушника-хасида адміністративний протокол. Йому протягом трьох років заборонений в'їзд на територію України через дрібне хуліганство в Умані, повідомляє День.

Хлопець повернеться до Ізраїлю.

22 серпня на вулиці Пушкіна між паломниками стався конфлікт. 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку і наніс незначні тілесні ушкодження своєму опонентові.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, встановили обставини події та склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) КпАП.

Крім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України і заборону в'їзду в протягом трьох років.