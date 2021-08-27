Британия выделила спецрейс для эвакуации собак и кошек из Афганистана
Правительство Великобритании организовало чартерный рейс для эвакуации животных из Афганистана, повідомляє Лента.Ру.
Речь идет о 200 собаках и кошках, которых хочет вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг. Ранее в военном ведомстве отказывались пускать животных на эвакуационные рейсы из соображений безопасности, и власти выделили средства на спецрейс. Животные были доставлены в аэропорт в сопровождении британских военных.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Минобороны Королевства.
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