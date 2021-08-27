У Тома Круза викрали автомобіль

У знаменитого голлівудського актора Тома Круза викрали автомобіль - злодії скористалися тим, що актор перебував на знімальному майданчику сьомої серії фільму "Місія нездійсненна", а його BMW X7 був припаркований на стоянці "Гранд-готелю" в Бірмінгемі, повідомляє NEWSru.co.il.

За сценарієм частина дії фільму відбувається в бірмінгемському торговому центрі "Гранд-сентрал", капітально перебудованому зі старого залізничного вокзалу. З 22-го по 25 серпня він був частково закритий заради зйомок.

Незабаром після того, як Круз повідомив про те, що сталося в поліцію, BMW був знайдений в розташованому неподалік містечку Сметвік. Злочинці не знайдені, розслідування триває.

У викраденій машині знаходилися речі вартістю в кілька тисяч фунтів, доля яких невідома.