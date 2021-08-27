В Україну завезли отруйні дитячі іграшки

В Україні заборонили поставки і продаж пластикових музичних іграшок у вигляді жаб через невідповідність норм безпеки їх для ринку, повідомляє Новости-N.

В Одеській області виявили партію іграшок з Китаю, в яких масова частка свинцю перевищує допустиму кількість в 164 рази. Про це заявили в п'ятницю, 27 серпня, в головному управлінні Госпродпотребслужби в Одеській області.

Шкідливу продукцію китайського виробництва виявили під час позапланової перевірки.

Під час лабораторних досліджень було встановлено, що музична іграшка "Звірята малюки" має високий рівень загрози за змістом свинцю. Зокрема, масова частка речовини виявилася перевищеною в 164 рази.

"Постачальника іграшки заборонено розміщення продукції на ринку України", - зазначили у відомстві.

При цьому небайдужих споживачів просять повідомляти, якщо вони матимуть змогу знову побачити її на прилавках.