Більше 230 афганців бажають евакуюватися в Україну
В Афганістані залишаються понад 230 осіб, які є громадянами України або їх родичами. Напередодні Україна вже вивезла понад 250 українців, членів їх сімей та іноземців, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив посол України в Таджикистані та Афганістані Василь Серватюк в інтервʼю LB.ua.
"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", – зазначив він.
За словами дипломата, дві жінки, які зараз перебувають в Афганістані, є етнічними українками. Вони вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі. Решта громадян є етнічними афганцями, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території.
Нині, за словами посла, Україна вже вивезла з Афганістану понад 250 своїх громадян. Більшість із них доставили трьома евакуаційними рейсами з Києва. Ще 20 громадян (в одного ще було двоє родичів) евакуйовано міжнародними партнерами України.
Дипломат зазначив, що зараз громадяни України та члени їхніх сімей в Афганістані потребують гуманітарної допомоги.