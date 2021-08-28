Таліби зажадали від жителів Кабула здати зброю

Радикальний рух «Талібан» зажадав від жителів Кабула здати зброю, боєприпаси та урядові транспортні засоби. Про це заявив представник талібів Забіулла Муджахід, повідомляє Лента.Ру.

Як зазначив Муджахід, жителі столиці Афганістану повинні будуть зробити це протягом тижня.

"Згадані об'єкти (...) повинні бути передані у відповідні органи "Ісламського емірату" (самоназва політичної системи талібів - прим.)" , - заявив він.

Схожу заяву таліби вже робили 18 серпня. Тоді вони повідомили, що здати зброю і боєприпаси негайно повинні всі громадяни Афганістану. Представники руху також пообіцяли встановити мирний діалог з колишнім урядом і зробити все для того, щоб чиновники відчували себе в безпеці.