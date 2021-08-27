Нафтогаз пояснив зростання цін на газ

В "Нафтогазі" пояснюють зростання ціни на газ штучним дефіцитом поставок блакитного палива, який нібито створює російський "Газпром", повідомляє Вести.

Таким чином російський газовий монополіст тисне на Євросоюз з метою якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2". Штучний дефіцит став одним із чинників збільшення спотових цін на газ в Євросоюзі і Україні, стверджує директор з інтегрованим комунікацій "Нафтогазу" Максим Белявський.

Зокрема, як вважає чиновник "Нафтогазу", на різке зростання спотових цін на газ в Євросоюзі і Україні вплинули три фактори. Крім штучного дефіциту поставок газу, Белявський також відзначає зростання попиту на електроенергію (який спровокувало відновлення економіки після пандемії), а також зниження вироблення відновлюваної енергетики (через несприятливу погоду).

Тим часом, спотова ціна газу продовжує зростати і зараз на хабі TTF вона становить 490 доларів (13,2 тис. Гривень) за тисячу кубометрів. Це - не враховуючи транспортування до кордону України та інших зборів.