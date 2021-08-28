Ведучий каналу Порошенко в етері обматюкав Путіна: відео

Ведучий телеканалу "Прямий" п'ятого президента Петра Порошенко Матвій Ганапольський вилаявся в прямому ефірі на адресу Володимира Путіна, назвавши його "х**лом", повідомляє УНІАН.

Розмірковуючи про вбивства опозиціонерів у РФ на тлі інциденту з Порошенком і зеленкою, Ганапольський вирішив не стримувати емоцій.

"Після того, як вбили [Анну] Політковську, і вийшло це мурло, російський президент, який сказав: "Навіщо її вбили, вона так мало значила ... , її вбивство принесло нам більше проблем, ніж якби вона жила...".Так оце х**ло, розумієте?" ,- заявив він.

Присутня в студії нардеп Ольга Василевська-Смаглюк спробувала натякнути ведучому на не ефірну лексику, на що він відповів, що "йому можна".