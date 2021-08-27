На Київщині підлітка вбило струмом на вагоні потяга

На залізничній станції в селищі Пісківка Бучацького району на Київщині 13-річного хлопчика вдарило струмом, коли він виліз на вагон вантажного поїзда. Дитина загинула на місці, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби Нацполіціі регіону трагедія сталася напередодні. У поліцію смт Бородянка надійшло повідомлення про те, що в Пісківці на станції Тетерів у шляхів лежить невідомий без свідомості.

"Правоохоронці встановили, що 13-річний учень 7-го класу однієї зі шкіл селища Пісківка проходив вздовж вантажного поїзда і виліз на вагон. Хлопця вдарило струмом і від отриманих травм він загинув на місці" , - повідомили правоохоронці.

Порушено кримінальну справу за статтею про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок" (ч.1 ст.115 КК).