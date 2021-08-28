Розвідка США розсекретила дані про походження COVID-19

Розвідка США розкрила нові дані про походження коронавірусу. У них йдеться про те, що COVID-19 не був розроблений, як біологічна зброя, повідомляє РБК-Україна.

За даними звіту Офісу Директора Національної розвідки США, розвідка досі не прийшла до єдиної думки про походження коронавірусу. Там існують розбіжності з приводу версій. Одна з версій говорить про те, що вірус передався від тварини людині природним шляхом. Друга - коронавірус виник в результаті витоку з лабораторії в Ухані. Розвідка вважає обидві версії правдоподібними.

"Вивчивши всі дані розвідки, развідтовариство США не прийшло до єдиної думки з двох ключових теорій походження COVID-19. Всі розвідувальні агентства вважають імовірними дві гіпотези: природна передача від зараженої тварини й лабораторний інцидент" , - йдеться в доповіді.

Однак розвідка спростовує версію, що вірус був створений як біологічна зброя.

"Ми вважаємо, що вірус (COVID-19) не був розроблений в якості біологічної зброї. Більшість відомств також з низьким ступенем впевненості вважають, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії" , - йдеться в доповіді розвідки.

Автор: Наталья Скороход