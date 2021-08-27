Світоліна прорвалася у фінал WTA в Чикаго

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру WTA у Чикаго. У півфіналі українська тенісистка обіграла представницю Швеції Ребекку Петерсон, повідомляє Кореспондент.

Чикаго, півфінал: Еліна Світоліна (Україна) - Ребекка Петерсон (Швеція) - 6: 1, 6: 7, 6: 3. Матч тривав 2 години 26 хвилин. За цей час Світоліна виконала сім подач навиліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала шість брейкпойнтів з 16.

Варто зазначити, що українка вперше в поточному сезоні зіграє в фіналі. У вирішальному поєдинку Світоліна зіграє проти переможниці пари Алізе Корне (№68 WTA) - Варвара Грачова (№88 WTA).