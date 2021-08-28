Німці кинулися скуповувати золото через зростання інфляції

Жителі Німеччини злякалися зростаючої інфляції та стали ще активніше, ніж раніше, скуповувати золоті злитки. Як пише Bloomberg, попит на дорогоцінний метал в Німеччині в першій половині 2021 року став найвищим з 2009-го, повідомляє Лента.Ру.

Всесвітня рада по золоту підрахувала, що золоті злитки і монети в Німеччині стали купувати на 35 відсотків частіше, ніж в попередні шість місяців. При цьому в світі попит на золото виріс в середньому на 20 відсотків. Експерти вважають, що вкладатися в метал зараз перспективно - так можна застрахувати кошти від знецінення. Виконавчий директор дилера дорогоцінних металів Philoro Edelmetalle GmbH Рафаель Шерер заявив, що в першому півріччі 2021-го його компанія продала на 25 відсотків більше золота, ніж у 2020-му - тоді попит на злитки теж не був маленьким.

Те, що німці кинулися вкладатися в золоті активи Шерер пояснює «страхом перед інфляцією, який закладений в ДНК народу». У минулому столітті при Веймарській республіці в країні трапилася гіперінфляція. Валюта обвалилася через витрати на протистояння Антанті в Першій світовій війні, а після війни довелося виплачувати непідйомні репарації країнам-переможницям. Інфляція в той час досягла трьох мільйонів відсотків на місяць.

Зараз на тлі відновлення економіки від наслідків пандемії коронавірусу інфляція в Німеччині знову почала зростати. У липні, наприклад, споживчі ціни піднялися найсильніше за останні десятиліття - на 3,8 відсотка в річному вираженні. Шерер додав, що негативні процентні ставки в Європі також зробили активи в дорогоцінних металах більш привабливими.