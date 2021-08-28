Німці кинулися скуповувати золото через зростання інфляції

Німці кинулися скуповувати золото через зростання інфляції

Жителі Німеччини злякалися зростаючої інфляції та стали ще активніше, ніж раніше, скуповувати золоті злитки. Як пише Bloomberg, попит на дорогоцінний метал в Німеччині в першій половині 2021 року став найвищим з 2009-го, повідомляє Лента.Ру.

Всесвітня рада по золоту підрахувала, що золоті злитки і монети в Німеччині стали купувати на 35 відсотків частіше, ніж в попередні шість місяців. При цьому в світі попит на золото виріс в середньому на 20 відсотків. Експерти вважають, що вкладатися в метал зараз перспективно - так можна застрахувати кошти від знецінення. Виконавчий директор дилера дорогоцінних металів Philoro Edelmetalle GmbH Рафаель Шерер заявив, що в першому півріччі 2021-го його компанія продала на 25 відсотків більше золота, ніж у 2020-му - тоді попит на злитки теж не був маленьким.

Те, що німці кинулися вкладатися в золоті активи Шерер пояснює «страхом перед інфляцією, який закладений в ДНК народу». У минулому столітті при Веймарській республіці в країні трапилася гіперінфляція. Валюта обвалилася через витрати на протистояння Антанті в Першій світовій війні, а після війни довелося виплачувати непідйомні репарації країнам-переможницям. Інфляція в той час досягла трьох мільйонів відсотків на місяць.

Зараз на тлі відновлення економіки від наслідків пандемії коронавірусу інфляція в Німеччині знову почала зростати. У липні, наприклад, споживчі ціни піднялися найсильніше за останні десятиліття - на 3,8 відсотка в річному вираженні. Шерер додав, що негативні процентні ставки в Європі також зробили активи в дорогоцінних металах більш привабливими.

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