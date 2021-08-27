Кулеба обурився висловлюваннями президента Естонії про Україну
У МЗС обурилися заявою президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні для вступу в ЄС і НАТО знадобиться не менше 20 років. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, такі заяви глави Естонії завважав недоречними. Про це він сказав в п'ятницю, 27 серпня, в етері каналу Україна 24.
"Трохи понад 20 років тому західні країни таким же менторським тоном говорили литовцям, латишам і естонцям: вам треба 20-30 років для ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв до цього і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло на інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - заявив міністр.
Кулеба також додав, що Україна вже передала своє обурення словами Кальюлайд в естонський МЗС.
"Ми розчаровані такими заявами і вважаємо їх недоречними. Ми довели цю позицію в МЗС Естонії, послу Естонії в Україні", - сказав він, підкресливши, що такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів.