Кулеба обурився висловлюваннями президента Естонії про Україну

У МЗС обурилися заявою президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні для вступу в ЄС і НАТО знадобиться не менше 20 років. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, такі заяви глави Естонії завважав недоречними. Про це він сказав в п'ятницю, 27 серпня, в етері каналу Україна 24.

"Трохи понад 20 років тому західні країни таким же менторським тоном говорили литовцям, латишам і естонцям: вам треба 20-30 років для ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв до цього і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло на інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин" , - заявив міністр.

Кулеба також додав, що Україна вже передала своє обурення словами Кальюлайд в естонський МЗС.