В Україні вводять е-свідоцтва про початкову освіту

В Україні будуть видавати свідоцтва про отримання початкової освіти. Документи про освіту будуть видаватися на кожному рівні, як того вимагає закон Про повну загальну середню освіту, повідомляє Факти.ICTV.

﻿Відповідний наказ﻿ Міністерства освіти та науки України набере чинності 1 вересня. Замовлення, виготовлення та облік свідоцтв про початкову освіту буде здійснюватися в електронній формі.

Завдяки новій процедурі:

процес виготовлення та видачі свідоцтв (їхніх паперових копій) триватиме швидше,

не виготовлятимуть дублікатів втрачених документів про освіту,

швидко виправлятимуть виявлену помилку в свідоцтві,

зменшуватимуться витрати на виготовлення документів про освіту,

для учнів із порушенням зору видаватимуть свідоцтва в придатному для читання вигляді,

зменшиться бюрократизація системи управління освітою.

Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту. Свідоцтво не буде пластиковим та не матиме додатку, а школам не потрібно буде вести облік видачі документів про початкову освіту.

Батькам за бажання видаватимуть паперову копію електронного свідоцтва на аркуші паперу формату А4 із підписом директора школи та печаткою. Документ вони зможуть отримати протягом п’яти днів після звернення. У разі втрати такої копії школа видасть її повторно.

Паперову копію свідоцтва для дітей із порушення зору за бажання їхніх батьків виготовлятимуть шрифтом Брайля.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень. Замовлятимуть документи школи та відповідний орган управління у сфері освіти.

За обробку замовлення, виготовлення електронних свідоцтв і внесення їх до Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, а також за захист інформації відповідатиме державне підприємство Інфоресурс.