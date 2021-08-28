Конкурент Tesla став улюбленцем китайської влади

У той час як китайська влада посилює правила інформаційної безпеки, президент китайської компанії Xpeng Брайан Гу, яка конкурує з Tesla на ринку автомобілів, заявив, що виробник знаходиться на «правильній стороні регуляції». В інтерв'ю CNBC він розповів, що співпрацює з урядом з питання збору та обробки даних, повідомляє Лента.Ру.

У Пекіна, який влаштовував репресії проти власних компаній-гігантів, з'явився улюбленець. Автовиробники накопичують величезну кількість інформації, щоб навчати алгоритми автономного водіння та інші так звані «розумні» функції в машинах. Китайська влада все частіше висловлює невдоволення тим обсягом даних, які отримують компанії різних індустрій.

"Я думаю, наша індустрія насправді буде підтримуватися урядом. Вони розуміють, що автопром - це критична інфраструктура і критичний компонент зростання виробництва, розумних технологій. А також наша галузь відповідає програмі з нульових вуглецевих викидів, яку уряд так активно проштовхує" , - розповів Брайан Гу.

Розвиток електричного транспорту дійсно є пріоритетним у Китаю, який підтримує індустрію субсидіями. У той час як репресії проти бізнесу коштували інтернет-компаніям мільярди за останні кілька місяців, виробники електрокарів обійшлися без істотних втрат, а ціни на їхні акції відновилися.

Xpeng розвиває свою власну систему автономного водіння, для навчання якої необхідна величезна кількість даних. Гу заявив, що нові правила збору інформації для автовиробників створені не для того, щоб «зупинити інновації», а для того, щоб «бути впевненими, що дані будуть використовуватися дбайливо».

Китайський конкурент Tesla динамічно зростає. 26 серпня компанія заявила про дохід у 582,5 мільйона доларів за другий квартал - це на 536,7 відсотка більше в порівнянні з тим же періодом 2020 року. Однак і збитки компанії за квартал суттєво зросли через витрати на маркетинг і збільшення виробничих потужностей. Компанія вже виходить на міжнародний ринок. Xpeng почала поставки свого седана P7 в Норвегію. Гу заявив, що Європа буде для компанії першим ринком за межами Китаю.