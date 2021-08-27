У Черкасах собаки розтерзали хлопчика, дитина в жахливому стані

У Черкасах семирічний хлопчик кілька днів пролежав без свідомості із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами та частиною статевого органу, повідомляє Факти.ICTV.

Лікарі обласної дитячої лікарні через вкрай тяжкий стан дитини не можуть її навіть прооперувати.

"Пекло існує. І я зараз не про метафізичне явище. Інколи пекло зовсім поряд. Наприклад, за парканом дитячого парку, в якому кілька днів тому я гуляв із власним сином. Гуляв, не підозрюючи, що в сусідньому дворі в критичному стані перебуває дитина" , – повідомляє﻿ депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко.

За його словами, зважаючи на наявність пролежнів, дитина була без свідомості не один день. Крім того, на тілі хлопчика виявили сліди затушених цигарок. Сторож парку 24 серпня, коли в місті тривали святкування Дня Незалежності, чув дитячий крик.

"Лише через кілька днів бабця, на подвір’ї якої й отримала дитина травми, викликала швидку" , – зазначає колишній депутат.

Скільки днів дитина лежала без свідомості із гематомою черепної коробки, не може припустити й директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

"Дитині потрібна операція, але ми не можемо її робити, тому що стан не дозволяє. Навіть транспортувати хлопчика не можна. Усе розбалансовано: калій, натрій, білка – нуль. Батьки до дитини не приходили" , – констатує він.

У коментарях у соцмережі Олег Петренко повідомив, що батьки хлопчика в цей час були відсутні, тому що матері робили операцію в Києві.