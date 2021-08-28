Публікація даних боржників за комуналку вважається незаконною - омбудсмен

Розміщення у відкритому доступі персональних даних осіб, у яких є борги за комуналку, є порушенням закону. Йдеться в тому числі про списки користувачів із заборгованістю, які публікуються в інтернеті або ж вішаються в під'їздах будинків, повідомляє Обозреватель.

Про це в п'ятницю, 27 серпня, заявили у пресслужбі омбудсменки Людмили Денісової. Зазначається, що до відомства вже надійшло безліч скарг громадян на те, що їхні ПІБ, номери особових рахунків, адреси (назви районів, вулиць, номери будинків і квартир), суми заборгованості тощо поширюються постачальниками житлово-комунальних послуг.

Відповідно до закону, така інформація є персональною. Відповідно, на неї поширюються загальні вимоги щодо обробки персональних даних.

У Конституції України сказано, що збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, не допускається. Списки боржників порушують і статтю 6 Закону України "Про захист персональних даних".

В офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини підкреслили, що подібні порушення, якщо суд доведе провину відповідальної особи, тягнуть за собою адміністративну відповідальність. У Денісової також вказали на "необхідність сумлінного ставлення до обробки персональних даних".