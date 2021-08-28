Базу США на кордоні Іраку та Кувейту обстріляли ракетами

База ВС США на іраксько-кувейтської кордоні глибоко п'ятницю ракетному обстрілу, повідомляє ТАСС.

За даними іракського новинного порталу SHAFAQ News три ракети були запущені невідомими з території Іраку по розташованому на КПП "Джірішан" ( "Сафван" з іракської сторони, в 50 км від міста Басра) військового об'єкту.

Д ва реактивні снаряди впали поблизу бази, один перелетів її і пішов в сторону Кувейту. Про потерпілих і руйнування інформації поки не надходило.