Байден доручив видати Україні $60 млн на оборону
Президент США Джо Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні близько 60 мільйонів доларів з коштів Пентагону, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться в меморандумі, оприлюдненому в п'ятницю, 27 серпня, на сайті Білого дому. Відповідний наказ американський лідер підписав напередодні зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Наявною у мене відповідно до Конституції США владою я делегую держсекретареві повноваження направити до $60 мільйонів на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку для надання допомоги Україні", - зазначено в документі.