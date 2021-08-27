Байден доручив видати Україні $60 млн на оборону

Президент США Джо Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні близько 60 мільйонів доларів з коштів Пентагону, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в меморандумі﻿, оприлюдненому в п'ятницю, 27 серпня, на сайті Білого дому. Відповідний наказ американський лідер підписав напередодні зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.