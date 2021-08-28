Україна готує чергову евакуацію з Кабула

Українська влада знаходиться на етапі підготовки чергового етапу евакуації з Афганістану своїх громадян. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24 у п'ятницю, 27 серпня, повідомляє Кореспондент.

"Припинив роботу цивільний сектор аеропорту Кабула. Приватний літак, про який домовилася Україна, це був останній цивільний літак, який вилетів із цього аеропорту до його закриття кілька днів тому, якраз 23 серпня. Але військова частина аеропорту працює" , - сказав глава МЗС.

Однак, нагадав Кулеба, і військовий аеропорт Кабула повинен закритися - до 31 серпня. Попри це, додав він, евакуація триватиме, "але домовлятися треба буде вже з талібами".

Міністр визнав, що хоча Київ не підтримує дипломатичних зв'язків із "Талібаном", "є робочі канали, за якими ми з талібами питання вирішуємо".