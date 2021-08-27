"Ліквідатори" наслідків повені на Буковині вкрали 1,3 млн грн держкоштів

Керівництво сільради підписало з підрядником договір на ремонт дороги. На нього повинні були витратити 5,5 млн грн, але 1,3 млн пішли в кишеню зловмисникам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги було підписано посадовими особами однієї з сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт склала понад 5,5 млн грн. Втім, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 млн грн державних коштів" , - сказано в повідомленні﻿ пресслужби СБУ.

Слідчі вважають, що в схемі були залучені підрядник та співробітник сільради, який перевіряв якість роботи. Одному з них повідомили про підозру в привласненні майна та службове підроблення. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.