У США дикі олені захворіли на COVID-19

Міністерство сільського господарства США заявило про те, що в країні зафіксували перший у світі випадок зараження COVID-19 у оленів, повідомляє Лента.Ру.

У службі інспекції здоров'я тварин і рослин Мінсільгоспу розповіли, що коронавірус виявили у диких білохвостих оленів у штаті Огайо. Відзначається, що випадки COVID-19 реєструвалися у світі тільки серед невеликого числа видів тварин, в основному серед тих, хто контактує з людьми. У міністерстві підкреслюють, що, виходячи з наявної інформації, ризик передачі вірусу від оленів до людей є низьким.

Раніше повідомлялося, що азійські видри з океанаріума в місті Атланта в американському штаті Джорджія заразилися COVID-19. Є підозра, що видри могли заразитися від співробітника, котрий переносив нову коронавірусну інфекцію безсимптомно.